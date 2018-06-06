/ Автомобиль «скорой» разгромил дебошир в Калининском районе

Полиция успокоила буяна, только применив табельное оружие.

В Челябинске снова пострадал автомобиль скорой помощи. Медики прибыли на вызов в дом по проспекту Победы, но спокойно выполнить свою работу не смогли. Буйный мужчина, оказавшийся во дворе дома, вдруг начал крушить припаркованные там автомобили, а затем переключился на карету «скорой». Как рассказывают очевидцы, мужчина бросался на медиков, угрожал им и в то же время громил машину.

На место прибыла полиция, я насчитал 5 автомобилей. Успокоить мужчину не могли, а потом раздался выстрел. И буяна скрутили. Говорят, что он не в первый раз попадается полиции, и даже отбывал срок в тюрьме. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Семен Головач.

У автомобиля «скорой» разбито лобовое стекло и боковые, практически оторвана выдвижная дверь.

Напомним, подобный инцидент уже был. 23 марта в Калининском районе обстреляли автомобиль «скорой». Медики возвращались с вызова, когда услышали пару хлопков. После одного из них разбился люк кареты скорой помощи. В этот момент в салоне никого не было, поэтому пострадавших нет. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» УК РФ. Задержанным оказался певец театра оперы и балеты, позже он признался в содеянном. Он рассказал, что был нетрезв и вытащил пневматический пистолет для забавы. Ему дали 2 года условно, также дебошир возместил вред скорой помощи в 17 тысяч рублей.