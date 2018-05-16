/ Фельдшеры «скорых» посоревнуются в профессиональном мастерстве

Областной конкурс такого формата пройдет впервые.

Фельдшерские бригады скорой помощи на Южном Урале продемонстрируют навыки своего профессионального мастерства. Для медперсонала организовали специальные соревнования. Для участников приготовили одно теоретическое и три практических испытания. Всем, кто поборется за победу, предстоит сортировка пострадавших, медицинская эвакуация и сердечно-легочная реанимация. Как решили проблему «пациентов», рассказали в региональном Минздраве.

«Пациентами» фельдшеров станут учебные манекены. Жюри конкурса будет оценивать как правильность выполнения заданий, так и знание нюансов и временные затраты. — пояснили в ведомстве.

Победители и участники получат дипломы и призы. Известно, что заявки на участие в конкурсе подали 11 команд. На соревнования съедутся фельдшеры из Челябинска, Копейска, Коркино, Златоуста, Миасса, Магнитогорска, Сатки, Варны, Карталов, Чесмы и Озерска.