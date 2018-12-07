/ Карета «скорой помощи» не пропустила «Яндекс.Такси» на дороге

В ДТП пострадала девушка.

Очередная авария с «Яндекс.Такси» произошла в Челябинске. Однако, по данным ГИБДД, виновником столкновения автомобилей в этот раз был не представитель перевозчика, а «скорая». Установлено, что «Луидор» ехал по Братьев Кашириных. На перекрестке, дождавшись «зеленого», стал поворачивать налево, но не уступил путь встречному авто.

Водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем «Луидор» при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и произвел столкновение с движущимся во встречном направлении прямо автомобилем «Киа». — сообщили сайту «Первый областной» в ОГИБДД по городу Челябинску.

Водитель «Киа» не пострадал, а вот пассажирка 1999 года рождения была осмотрена сотрудниками «скорой». Госпитализация ей не потребовалась, назначили амбулаторное лечение.