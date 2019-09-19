Сотрудники станции скорой помощи в Сатке бастуют из-за условий труда

Медицинский персонал написал коллективное обращение главному врачу.

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Медицинский персонал станции скорой помощи в Сатке бастует из-за ненадлежащих условий труда. Не устраивает сотрудников сразу несколько пунктов: от медицинской формы до заработной платы. Вопросы есть как у фельдшеров, так и у водителей служебных автомобилей.

«Спецформу нам не выдавали уже лет семь, зимнюю выдали, а обычную — нет. Уже несколько лет фельдшеры и водители не проходят медосмотр, потому что на это нет средств. Нет должного количества медикаментов, водителям перестали оплачивать работу санитара, а они выполняют их работу, помогая фельдшерам переносить пациентов. Есть вопросы и про автомобили скорой помощи, которые заставляют ремонтировать самих водителей», — сообщают сотрудники станции скорой помощи.

Еще больше вопросов у медицинского персонала к заработной плате. Они утверждают, что в связи с изменениями в начислении зарплаты, итоговая сумма, которую получают сотрудники, значительна уменьшилась.

«Главному врачу станции скорой помощи в Сатке поступило коллективное обращение от медперсонала с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы. С начала года у медицинских работников Челябинской области изменилась структура начисления заработной платы, увеличилась окладная часть, и уменьшились стимулирующие выплаты. Общая сумма заработной платы осталась прежней. Такие меры были введены для того, чтобы медицинский работник мог гарантированно получать более высокий оклад, на который не могут повлиять нестабильные факторы в виде стимулирующих выплат», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального минздрава.

Решить оставшиеся вопросы, возникающие у сотрудников станции, предстоит руководству медицинского учреждения.