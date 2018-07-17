/ Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса

Специалисты назвали причину.

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Авария в Сосновском районе, произошедшая вчера вечером, вызвала в обществе большой резонанс. Очевидцы рассказали, что реанимационная бригада приехала только через 30 минут после обращения. Вместо нее прислали обычную «скорую», фельдшер которой вынужден был бороться за жизнь пострадавшего в ДТП водителя.

Как выяснилось, очевидцы, вызывая медиков, позвонили по номеру «112». Однако эта система работает только на территории Челябинска.

В Сосновском районе, набирая номер «112», вы попадаете к диспетчеру ЕДДС, и тот в ручном режиме набирает экстренную службу. «Система 112» в опытной эксплуатации по всей Челябинской области не работает. — сообщил радио «Business FM Челябинск» министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Отметим, что вызов с трассы «Долгодеревенское-Аргаяш» был не единственным вечером 16 июля. Реанимационная бригада в момент, когда потребовалась ее помощь, уже работала в другом месте. Как пояснили в Минздраве, сейчас большое количество вызовов в сады, где от духоты и жары у людей происходят приступы инсульта.

Реанимационная бригада из Долгодеревенского находилась на другом вызове. Как только освободилась бригада, она прибыла на место. С диспетчером общался главный врач, разбирал эту ситуацию. — сообщила радио «Business FM Челябинск» пресс-секретарь регионального минздрава Мария Хворостова.

Спасти пострадавшего не удалось.

Отметим, что с 1 октября «Система 112» заработает по всей области. Оператор, принимая вызов, будет заполнять электронную карту и направлять в другую службу. На все будет тратиться не больше 65 секунд. Кроме того, будет фиксироваться время принятия вызова, отправки и реагирования на него. Все разговоры будут записываться.

Напомним, что 29-летний водитель ВАЗ скончался от множественных травм, полученных после столкновения легковушки с грузовиком. Как говорят очевидцы, водитель ВАЗ вылетел на «встречку» прямо под колеса грузового авто. Спасти его жизнь пытался фельдшер. Сейчас в обстоятельствах и причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.