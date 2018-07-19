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/ Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале

Мужчина несколько часов провел в затонувшем авто в дамбе хвостохранилища на Южном Урале

Его сожительница и ее сын не выжили.
сегодня в 19:53
  |  Происшествия

33-летнему жителю Златоуста чудом удалось спастись в результате аварии в Кусинском районе. Мужчина вместе со своей 40-летней сожительницей и ее несовершеннолетним сыном возвращались из поселка Магнитка, где гостили у своих друзей. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и улетел в дамбу хвостохранилища в районе поселка Ковали. 

Женщина и ребенок не выжили. Затонувшее авто обнаружили уже через несколько часов. Оказалось, что мужчина под водой из салона пробрался в багажник автомобиля, который выступал над поверхностью воды, и благодаря этому смог дышать и уцелеть.

В перевернутом виде автомобиль обнаружил сотрудник охранного предприятия ООО ОП «Штурм» во время обхода территории, который и сообщил о происшествии. Он указал место нахождения автомобиля стремглав прибывшим огнеборцам. Сообщение в пожарную часть № 123 областной противопожарной службы поступило в 10:46. — пояснили в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области.

К отечественной легковушке пожарный вместе с охранником спустились с помощью спасательной веревки. В салоне автомобиля были обнаружены тела женщины и ребенка. Во время извлечения погибших спасатели услышали стон из багажника машины, где и обнаружили мужчину. Его вынесли на берег, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой». С переохлаждением в шоковом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу. Из-за потрясения пояснить обстоятельства трагедии он не смог. Подробности устанавливаются.

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