Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.9 +0.46 73.13 -0.11
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем

Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем

Трагедия случилась в Кусинском районе.
сегодня в 17:20
  |  Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Южном Урале. Водитель автомобиля ВАЗ 21114 не справился с управлением и съехал с проезжей части. Известно, что отечественная легковушка двигалась по технической дороге в поселке Магнитка Кусинского района. Авто по ходу движения скатилось в водоем. Об этом сайту «Первый областной» сообщил собственный источник. Жертв избежать не удалось.

В результате два человека погибли: мальчик и 40-летняя женщина. 33-летний мужчина доставлен в больницу. Кто из взрослых был за рулем, пока не установлено. — пояснил собеседник сайта.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Происшествия
Руководство областной больницы наградит фельдшера, спасавшего мужчину после страшного ДТП
вчера в 10:25
Руководство областной больницы наградит фельдшера, спасавшего мужчину после страшного ДТП
Происшествия
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
  
17.07.2018
Реанимация приехала на место смертельного ДТП лишь через полчаса
Происшествия
Зарубежный блогер скончался в ДТП на Южном Урале
11.07.2018
Зарубежный блогер скончался в ДТП на Южном Урале
Происшествия
28-летняя пассажирка иномарки погибла в ДТП на Южном Урале
11.07.2018
28-летняя пассажирка иномарки погибла в ДТП на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
сегодня в 17:20
Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем
Политика
Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков
сегодня в 16:44
Борис Дубровский обсудил с депутатом Госдумы проблемы южноуральских дольщиков
Общество
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
сегодня в 16:40
Ремонт на оживленном участке проспекта Победы создаст сложности для автомобилистов
Хоккей
Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»
сегодня в 16:35
Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»
Происшествия
Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»
сегодня в 16:27
Следствие: «Он ударил ее молотком по голове»
Общество
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
сегодня в 16:09
Госдума продлила обсуждение законопроекта об изменении пенсионного возраста
Хоккей
Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»
сегодня в 15:55
Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»
Общество
Верблюд, метеорит или Танкоград? Символ Челябинска выбирают интернет-пользователи
сегодня в 15:30
Верблюд, метеорит или Танкоград? Символ Челябинска выбирают интернет-пользователи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6