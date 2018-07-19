/ Пятилетний мальчик и женщина погибли в автомобиле, упавшем в водоем

Трагедия случилась в Кусинском районе.

Два человека погибли в ДТП на Южном Урале. Водитель автомобиля ВАЗ 21114 не справился с управлением и съехал с проезжей части. Известно, что отечественная легковушка двигалась по технической дороге в поселке Магнитка Кусинского района. Авто по ходу движения скатилось в водоем. Об этом сайту «Первый областной» сообщил собственный источник. Жертв избежать не удалось.

В результате два человека погибли: мальчик и 40-летняя женщина. 33-летний мужчина доставлен в больницу. Кто из взрослых был за рулем, пока не установлено. — пояснил собеседник сайта.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.