/ Пьяный лихач на «Волге» протаранил иномарку в Чебаркульском районе

А аварии пострадали три человека.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На четвертом километре автодороги Черновское — Кундравы в Чебаркульском районе произошло ДТП — столкнулись автомобиль ГАЗ-31 029 и «Рено Логан». Инцидент произошел накануне, 29 октября, около 11 часов утра.

Сообщается, что 46-летний водитель «Волги», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 61-летнего мужчины. В иномарке также находилась 36-летняя пассажирка.

В результате ДТП водители транспортных средств и пассажир автомобиля «Рено Логан» получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. — рассказал врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» Андрей Францев.

Не повезло и транспортным средствам пострадавших — они получили механические подтверждения. Так, у «Волги» оторвана дверь и смят капот, а передняя часть «Рено» превратилась в металлический фарш.

По предварительный данным, авария произошла после того, как мужчина употребил большое количество джин-тоника, после чего сел за руль автомобиля и поехал домой. Известно, что виновник аварии проживает в селе Смородинка в Миасском городском округе Челябинской области.