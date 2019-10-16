Стрелку со Свердловского проспекта избрали меру пресечения

Решение суд вынес за закрытыми дверями.

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50-летний челябинец был этапирован в Курчатовский районный суд для избрания меры пресечения. Он обвиняется в убийстве, которое совершил 13 октября. За свое преступление он может отправиться за решетку на 15 лет.

«13 октября 2019 года около 23 часов обвиняемый, находясь возле 8В по Свердловскому проспекту, осуществил огнестрельные выстрелы в потерпевшего, в результате чего потерпевший скончался», — сообщила старший помощник прокурора Курчатовского района города Челябинска, Наталья Безбабная.

Следователь, ведущий дело, обратился с ходатайством о проведении заседания в закрытом режиме. По решению Курчатовского районного суда мужчина на время следствия будет заключен под стражу.

Напомним, 14 октября подозреваемый в стрельбе на Свердловском проспекте был задержан. В содеянном мужчина признался, кроме того, у него был изъят пистолет, из которого производились выстрелы. Как объяснил задержанный, в тот роковой вечер 13 октября он хотел помочь незнакомцу. По словам мужчины, он стал свидетелем перепалки четверых горожан, трое нападали на одного.

Итогом такого заступничества стала госпитализация троих мужчин, все они были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее один из них скончался в медучреждении.

Отметим, что ранее задержанного уже судили за убийство.