Хотел заступиться: подозреваемый в расстреле трех челябинцев дал признательные показания

Ранее мужчина уже был судим за убийство.

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Стали известны подробности ночной перестрелки на Свердловском проспекте, в результате которой один человек погиб и двое пострадали. Челябинец, задержанный по подозрению в совершении преступления, дал признательные показания.

Уличный конфликт произошел в ночь на 14 октября возле дома № 8 на Свердловском проспекте. Челябинец увидел, как трое пьяных мужчин спорят и пристают к четвертому. Тогда он решил вмешаться и открыл стрельбу по дебоширам. По словам мужчины, он хотел заступиться. По предварительным данным, с пострадавшими ранее он знаком не был.

«Вчера подозреваемый был задержан, он допрошен, дал признательные показания, раскаивается. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. С соответствующим ходатайством мы выходим в суд», — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска Антон Минеев.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за убийство. На вопрос, откуда он взял пистолет, отвечает, что нашел. В настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, трех человек с огнестрельными ранениями доставили в медучреждения города в ночь с 13 на 14 октября. Позже один из них скончался в больнице. Вечером 14 октября стало известно о задержании подозреваемого в стрельбе. Им оказался 50-летний местный житель. У мужчины был изъят пистолет.