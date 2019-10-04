Грузовик «смял» под собой «легковушку» с цветами в Челябинской области

В Сосновском районе в результате аварии загорелся автомобиль.

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Сегодня в районе проходной сада «Металлург» в Сосновском районе Челябинской области произошло ДТП, в результате которого загорелся один из автомобилей. Сообщение в МЧС поступило в районе 16:30.

«В результате аварии грузового и легкового автомобилей, один из них загорелся, скорее всего, речь идет о легковом автомобиле. Наше подразделение выезжало на тушение, в результате происшествия одного из пострадавших осматривала скорая помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Легковой автомобиль, судя по логотипам на кузове, принадлежал одной из компаний, занимающихся доставкой цветов в Челябинской области. Менеджер организации корреспонденту сайта «Первый областной» эту информацию подтвердила.

«Нам позвонили уже с места событий и сказали, что наша машина попала в аварию, но до конца мы так ничего и не знаем. Сейчас на место происшествия уехало руководство, но вестей нет до сих пор. Курьер на связь не выходит», — рассказала менеджер сети салонов.

В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы.