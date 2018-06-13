/ Магнитогорские вахтовики отравились смертельной дозой яда

Тела рабочих обнаружили в гостинице.

Накануне тела трех уроженцем Магнитогорска без признаков жизни обнаружили в гостинице оренбургского города Гай. Там мужчины 24, 28 и 29 лет работали вахтовым методом. Установлено, что они в качестве подрядчиков трудились на Гайском горно-обогатительном комбинате.

В ходе осмотра места происшествия телесных повреждений и иных признаков насильственной смерти на трупах не обнаружено. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, смерть потерпевших наступила в результате токсического воздействия яда неизвестной этиологии. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Оренбургской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» проводятся проверки в Гайском ГОКе, уже отобраны образцы воздуха по месту жительства и работы погибших мужчин. Назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить причины трагедии. Также будет проведен химический анализ.