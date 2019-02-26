/ Четырех отравившихся детей увезли в больницу из магнитогорского аэропорта

Пациенты остаются под наблюдением врачей.

Врачи магнитогорской больницы занимаются четырьмя детьми, которые госпитализированы с подозрением на отравление. Их увезли в медучреждение 25 февраля прямо из аэропорта: пациенты жаловались на боли в желудке, возникшие во время полета. Дети остаются в больнице.

У детей подозрение на отравление, состояние не изменилось. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава региона.

Дети прибыли в Магнитогорск в составе сахалинской делегации, чтобы участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. Предположительно, во время пересадки в Москве маленькие спортсмены купили себе еды, и отравились именно ей. В причинах неожиданной болезни разберутся следователи.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту пищевого отравления детей, прибывших в город Магнитогорск рейсом Москва-Магнитогорск, проводится доследственная проверка.

— рассказали сайту «Первый областной» в Уральском СУ СКР на транспорте.

Отметим, что 7 детей остались здоровы, как и 3 взрослых, которые сопровождают их на соревнованиях.