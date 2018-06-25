/ Школьница скончалась от отравления алкоголем в Магнитогорске

Еще одна девочка находится в реанимации.

15-летнюю девочку накануне, 24 июня, доставили в больницу Магнитогорска. Ребенка в тяжелом состоянии в лечебное учреждение привезли родители. Помочь подростку медики не смогли, школьница вскоре скончалась.

По версии следствия, девочка употребляла спиртные напитки вместе со своей одноклассницей. Она сейчас находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека». — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.