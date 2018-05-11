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/ В «Ленте» прекратили производство салатов после массовых отравлений

В «Ленте» прекратили производство салатов после массовых отравлений

Свою проверку продолжает прокуратура.
сегодня в 19:34
  |  Общество

Сотрудники прокуратуры провели проверку в магазине «Лента» на улице Братьев Кашириных, 75. Именно там челябинцы купили салаты, которые оказались опасны для здоровья. В больницы обратились 26 человек. Сегодня, 11 мая, стало известно, что супермаркет вообще перестал производить и продавать салаты.

Также у них изъята из оборота вся салатная продукция, что подтверждается справкой об уничтожении и изъятии. Производственный процесс на кухне полностью остановлен. — пояснил сайту «Первый областной» помощник прокурора Калининского района Константин Кирюшин.

В помещениях магазина провели дезинфекцию и даже по собственной инициативе отправили персонал на медицинский осмотр. В целом прокуратура высоко оценила принятые меры. Все предписания, которые обнародовал Роспотребнадзор, устраняются или уже устранены.

Ранее сообщалось, что проверка Роспотребнадзора вскрыла новые нарушения, в частности, касающиеся условий хранения продукции. В ходе проверки их успели устранить. Сейчас есть вероятность, что вскоре состоится контрольная проверка, после которой и вынесут окончательное решение.

Как ранее сообщалось, что 26 человек отравили, отведав салаты из магазина «Лента». Выяснилось, что источниками пищевого отравления были яйца и майонез.

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