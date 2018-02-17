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/ Жительница Челябинска скончалась на отдыхе в Эмиратах

Жительница Челябинска скончалась на отдыхе в Эмиратах

Для транспортировки тела девушки на родину нужна большая сумма денег.
сегодня в 11:05
  |  Происшествия

Романтический отдых на Ближнем Востоке для пары из Челябинска закончился трагедией. Молодые люди находились в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдыхая у бассейна, 24-летняя девушка почувствовала себя нехорошо и потеряла сознание. Медики не смогли ее спасти.

Ребята, у нашего коллеги стилиста «Альдо Коппола» Дениса Сидорова случилось горе. Находясь на отдыхе, его невеста Ирина погибла. Сейчас у нас есть несколько дней собрать материальную помощь для транспортировки тела на родину. Нужна сумма около 400 тысяч рублей. Огромная просьба! Давайте поможем! — бросила клич о помощи на своей странице в соцсетях Алена Тушова.

Всех, кто готов материально помочь в транспортировке тела, просят позвонить в салон, где работал потерявший любимую мужчина. Администраторы в курсе сбора средств. Они сообщат, как перевести любую сумму. Телефон для связи: 8 (351) 272 02 73.

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Комментарии

Светлана
11:36, 17.02.2018
Нашли деньги на дорогую поездку, найдут и на похороны...

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