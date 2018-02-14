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/ «Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии

«Помню только крик сестры». Пострадавшая в Грузии южноуральская туристка рассказала о трагедии

Женщине предстоит долгое восстановление дома.
сегодня в 17:09
  |  Общество

Магнитогорские врачи дали благоприятный прогноз после обследования Елены Кирилловой, упавшей с 20-метровой скалы в Грузии. По их заключению, с девушкой все в порядке. Все переломы срастаются без смещений, вмешательство хирургов больше не нужно. Медики даже разрешают Елене ходить с помощью костылей. Практически восстановившись, девушка спокойно вспоминает события новогодних каникул. По ее словам, она даже не поняла, что падает.

Мы запускали небесные фонарики. Мой фонарик не полетел, я его подтолкнула, шаг — и я упала. Было темно, я смутно помню падение. Помню только крик сестры. Когда очнулась, была уже на земле. Перевернулась. Помню боль. Руки и ноги шевелятся. Слышала крики, понимала, что меня ищут. Набралась сил крикнуть, что я здесь. Потом сознание включалось и отключалось. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая Елена Кириллова.

Первые дни в больнице девушка не помнит. Зато о них может рассказать сестра, Надежда. По ее словам, врачи сначала отказывались принимать иностранку без страховки, просили оплатить лечение сразу. Удалось договориться. Затем врачи сообщили, что спинной мозг не задет, а значит шансы на выздоровление очень большие. Пока Елена лежала в больнице, сестра и друзья разговаривали с полицией, показывали, что происходило в горах на месте трагедии, и просили неравнодушных помочь.

Первую неделю мне некогда было думать о помощи со стороны. Потом друзья предложили обратиться к людям, бросить клич о помощи. Люди откликнулись моментально. И мои, и Ленины коллеги, друзья и знакомые, как будто все объединились и помогали. Добрых людей много, и это радует. Дай бог, чтобы добро всем вернулось сторицей. Огромное спасибо Минздраву. Мы даже не ожидали, что врач и фельдшер, которые прибудут, окажутся такими добрыми, отзывчивыми, чуткими людьми. Мы с ними очень весело транспортировались. Все было сработано гладко, четко, идеально. Они настоящие профессионалы. — поделилась с сайтом первой областной сестра пострадавшей Надежда.

Сейчас у Елены Кирилловой сохраняется перелом таза, крестца, отростков позвоночника и самого позвоночника, переломана лицевая кость. Ребра уже срослись.

Врачи говорят, что дальше держать Елену в больнице не обязательно, и обещают выписать уже 15 февраля. Ей предстоит долгое восстановление дома, в Магнитогорске. Только после этого она сможет вернуться в Казань, где жила и работала до трагедии.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась на отдых в Тбилиси, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.

Елену Кириллову доставили в местную больницу. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей было сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны были оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запрещали перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные нашли альтернативный вариант размещения, чтобы сократить расходы. Неравнодушные люди собрали для Елены больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.

Елену перевезли в Магнитогорск регулярным рейсом в ночь на 11 января.

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