/ О транспортировке скончавшейся на отдыхе жительницы Челябинска договаривается почетный консул

Тело девушки отправят на родину в Казахстан.

Жительницу Челябинска Ирину Фирсунину, скончавшуюся на отдыхе за границей, готовы транспортировать на родину. Выяснилось, что трагедия произошла не в ОАЭ, а в Шри-Ланке. Девушка — гражданка Казахстана, посольства этой страны в Шри-Ланке нет. Однако ситуацию взял на личный контроль почетный консул Казахстана. Сейчас он решает технические вопросы.

15 февраля в посольство Казахстана в Индии поступила информация о смерти в Шри-Ланке гражданки Казахстана 1993 года рождения. дипломаты сразу связались с родителями девушки, которые проживают в городе Костанай. Сейчас решается вопрос доставки тела погибшей в Казахстан. Этим вопросом занимается почетный консул Казахстана в Шри-Ланке, отрабатывает все необходимые процедуры, с соответствующей специальной компанией. Насколько нам известно, смерть девушки произошла внезапно. Врачи не смогли установить причину. По настоянию матери погибшей девушки было произведено вскрытие тела в столице Шри-Ланке, Коломбо. Девушка была застрахована, но, учитывая, что результаты вскрытия станут известны в течение 2–3 месяцев, страховая компания не может компенсировать расходы, связанные с происшествием. Все расходы, связанные с доставкой тела в Казахстан, взял на себя знакомый девушки, сопровождавший ее в поездке. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

Ожидается, что тело девушки доставят в Алматы, а оттуда в Костанай, где проживают ее родные, через 2–3 дня. За транспортировку нужно заплатить 6 тысяч долларов. Половину суммы родственники скончавшейся уже собрали.

Напомним, жительница Челябинска отправилась на отдых со своим молодым человеком. Романтическое путешествие оборвалось 14 февраля: Ирина спустилась к бассейну, потеряла сознание и умерла, не приходя в себя. Врачи не сумели помочь.