Молочная река образовалась из-за ДТП в Челябинской области

Молоковоз столкнулся с легковушкой.



Сегодня, 21 августа, в Магнитогорске перевернулась цистерна с десятью тоннами молока. ДТП произошло на Северном переходе. Грузовик столкнулся с легковым авто. По словам сотрудников ГИБДД, молоковозу не уступил дорогу водитель «Шевроле Ланос».

«Сегодня в 8:45 в районе дома 4а по улице Северный переход 37-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле Ланос“, при перестроении совершил столкновение с попутно следующим автомобилем КамАЗ, который после ДТП совершил опрокидывание», — рассказала Нонна Гейнц, старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

В результате аварии водитель КамАЗа получил сильные травмы. Ему потребовалась помощь врачей. На место ДТП прибыла скорая помощь.

«Наш водитель имеет стаж более 16 лет. Водитель вез молоко на сырье из Хлебинки. В КамАЗе находилось порядка 10 тонн молока. Предприятию нанесен большой ущерб. Такое транспортное средство стоит около 4 миллионов рублей», — пояснил Владимир Моренко, представитель магнитогорского молочного комбината.

Сейчас 48-летний водитель молоковоза находится в больнице в тяжелом состоянии. По словам родственников, врачи подозревают перелом бедра.