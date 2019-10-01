Фирма, которой принадлежит мусоровоз, попавший в ДТП с маршруткой, проверена прокуратурой

Были выявлены многочисленные нарушения.

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Большое количество нарушений выявила прокуратура Челябинской области в деятельности транспортной компании ООО ПКФ «Эконтранс», чей мусоровоз 20 августа попал в страшное ДТП с маршрутным такси, где пострадали 13 человек.

«Проверочными мероприятиями выявлены нарушения норм федерального законодательства, в том числе, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения», — рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуре Челябинской области сообщили, что проверка фирмы установила превышение 12-часовой продолжительности рабочих смен, сокращение времени отдыха между сменами, формальное проведение предрейсовых осмотров транспортных средств. Помимо этого, были выявлены факты выпуска на линию транспортных средств с неисправными световыми приборами, при отсутствии аптечек и знаков аварийной остановки.

В связи с этими нарушениями руководителю компании внесено представление об устранении нарушений закона.

«За неисполнение требований законодательства по постановлению заместителя прокурора области ООО ПКФ «Экотранс» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. По фактам выпуска на линию транспортных средств с неисправностями в отношении ответственного должностного лица предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в органы Госавтоинспекции», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Напомним, что в ночь на 20 августа на улице Блюхера в Челябинске произошло столкновение мусоровоза и маршрутного такси, ехавшего из Уфы в Нижневартовск. Пострадали 13 человек. Одна из пассажирок микроавтобуса, 17-летняя девушка, скончалась от полученных травм.