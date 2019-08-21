В Челябинске избрали меру пресечения водителю мусоровоза, в аварии с которым погибла девушка

В ДТП пострадало еще 12 человек.

В Центральном районном суде Челябинска сегодня, 21 августа, избрали меру пресечения водителю мусоровоза, столкнувшегося с автобусом. Транспорт вез пассажиров из Уфы в Нижневартовск. По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — «Деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Мужчина, находящийся за рулем спецтехники, уже был судим в 2006 году, ранее привлекался к ответственности за умышленные преступления. Следствие выяснило, что в крови подозреваемого в момент ДТП был морфин.

«Я не употреблял наркотики. Мне поставили укол врачи, сказать точно, что в нем было, я не могу», — сообщил в суде водитель мусоровоза.

Подозреваемый официально работал в компании «Экотранс». Защитник просит избрать на время следствия меру пресечения в виде домашнего ареста, так как у водителя есть заболевание.

Центральным районным судом Челябинска было вынесено решение об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Напомним, что авария произошла ночью 20 августа. На улице Блюхера КАМАЗ совершил столкновение с автобусом «Пежо». Пострадали 13 человек, 17-летняя девушка погибла.