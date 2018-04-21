/ Скончалась актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби»

Нина Дорошина умерла на 84 году жизни.

Печальная новость стала известна утром в субботу, 21 апреля. Нина Дорошина умерла в своей московской квартире. Федеральные СМИ сообщают, что здоровье Дорошиной резко ухудшилось после инфаркта, перенесенного несколько лет назад.

Сегодня на 84-м году жизни скончалась Нина Михайловна Дорошина, народная артистка России, актриса Московского театра «Современник». Умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрителей ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода на экраны фильма «Любовь и голуби», где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля. — сообщает московский театр «Современник».

Кинокарьера Нины Дорошиной началась раньше театральной — в 1955 году она сыграла эпизодическую роль продавщицы в фильме «Сын» режиссера Юрия Озерова. Но наиболее известной актриса стала, благодаря ролям в картинах «Любовь и голуби», «По семейным обстоятельствам», «Человек родился». В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР.

