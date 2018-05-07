/ Первый сеанс в кинотеатре под открытым небом пройдет в Парковом перед Днем Победы

Жителям бесплатно покажут военную кинокомедию.

Кино под открытым небом начнут крутить для жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске. Первым покажут военный фильм «Небесный тихоход», приуроченный ко Дню Победы. История рассказывает о службе троих летчиков, которые поклялись на влюбляться до конца войны. Однако встреча с летчицами женской эскадрильи нарушила их планы.

Местная управляющая компания оборудует в кинотеатре 100 сидячих мест, в первую очередь предназначенных для зрителей старшего поколения. Поэтому для комфортного просмотра приглашаем взять собственные стулья или пледы. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Организаторы отмечают, что площадка обработана от клещей, поэтому посетителям киносеанса стоит опасаться только вечерней прохлады. Показ фильма «Военный тихоход» в уличном кинотеатре пройдет 8 мая. Начало сеанса в 20:30. Киносеанс покажут на спортплощадке во дворе дома по улице Александра Шмакова, 10. Вход свободный.