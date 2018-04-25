/ Челябинский кинокластер поможет создать российский Союз кинематографистов

Деятельность региона представили в Москве на кинофестивале.

В создании Челябинского кластера кино поможет Союз кинематографистов России. Его представителям, челябинским режиссерам, а также региональным министерствам культуры и экономического развития порекомендовали провести стратегическую сессию, чтобы лучше продвигать бренд челябинской киноиндустрии.

Решение приняли на 40-м Московском международном кинофестивале. Там заведующий кафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников и руководитель сообщества челябинских кинематографистов #ЧелКиноАрт Мария Онипкина рассказали о ситуации с кино в Челябинске. Они представили сообщество #ЧелКиноАрт, международный фестиваль «Человечное кино» и даже дистанционное обучение в New York Film Academy.

В рамках презентации Николай и Мария рассказали о богатой киноистории региона, известной благодаря творчеству Сергея Герасимова и Леонида Оболенского, о ситуации с индустрией в переломные 2000-е годы и о новой точке отсчета, связанной с новыми учебными планами кафедры РКТ ЧГИК, которые были переориентированы на кинопроизводство с 2016 года. Экспертная комиссия «Роскультпроекта» и приглашенные гости узнали о фестивальной жизни Челябинской области и об образовании киносообщества #ЧелКиноАрт в 2017 году, благодаря которому началась активизация творческого потенциала кинематографистов региона, стали проходить многочисленные образовательные мероприятия российского и международного масштаба. — сообщили сайту «Первый областной» представители #Челкинофеста.

Отметим, что на этом же кинофестивале посмертно вручили награду Олегу Табакову за заслуги перед мировой киноиндустрией.