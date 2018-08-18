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/ Церемония прощания с Эдуардом Успенским началась в Москве

Церемония прощания с Эдуардом Успенским началась в Москве

Вместе с пришедшими на похороны грустит игрушечный Чебурашка.
сегодня в 13:54
  |  Общество

Проводить детского писателя Эдуарда Успенского в последний путь пришли десятки человек. Все, кого не оставила равнодушными утрата, собрались в Центральном доме литераторов в Москве. Там на большой лестнице установили портрет Эдуарда Успенского, а рядом усадили самого известного герой книг писателя — Чебурашку. Он чуть раньше простился со своим создателем в ролике «Союзмультфильма».

Гроб с телом писателя стоит на сцене Большого зала ЦДЛ, возле него находятся траурные венки. После прощания состоится отпевание в храме (Спасская церковь). Успенского похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным. — сообщает ТАСС.

Напомним, о смерти Эдуарда Успенского стало известно 14 августа. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Успенскому было 80 лет. Смерть писателя отозвалась в сердце каждого жителя России, ведь не одно поколение выросло на его книгах «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других.

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