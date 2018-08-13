/ Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео

Новые подробности шокирующего инцидента.

Садоводы рассказали жуткие подробности о нападении свирепых псов на 4-летнего мальчика. 5 разъяренных ротвейлеров набросились на ребенка. В момент нападения собак рядом с малышом находились его родители. Сама бабушка, она же хозяйка агрессивных псов, тоже была неподалеку, но по непонятной причине бездействовала. Соседи, услышав душераздирающие крики, тут же побежали к месту происшествия. Но помочь беззащитной семье у них не получилось.

В 9 вечера ребенок орал, визжал. Женщина стала сильно кричать. Нам из-за кустов было не видно. Пытались открыть ворота, но засовы были закрыты. Я понял, что собаки рвут ребенка. Я побежал за телефоном, чтобы скорую вызвать. Когда вернулся, он был в крови. Мать тоже была в крови. Отец пытался оттащить собак, которые принадлежат его матери. Вызвали неотложку. Мальчик скальпирован, щека прокушена, ноги, изодрана спина. — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Горячев.

Очевидцы сообщают, что хозяйка собак не пыталась их остановить. В момент, когда они рвали ее внука, женщина просто ушла в сторону леса. В телефонном разговоре она сообщила, что у нее все хорошо, никаких происшествий не было. Охранники СНТ посмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, в какую сторону ушла хозяйка псов. Об этом читайте в следующем материале сайта «Первый областной».

Напомним, разъяренные ротвейлеры набросились на 4-летнего мальчика в одном из садов в Челябинске. Ребенок серьезными травмами доставлен в реанимацию.