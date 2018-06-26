/ Человеческий скелет нашел житель Миасса рядом с гаражом

Еще одни останки обнаружены в нацпарке «Зюраткуль».

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В гаражном кооперативе Миасса под обломками обнаружили скелет. Накануне вечером, 25 июня, мужчина искал металлолом, а наткнулся на человеческие останки. На место выезжали полицейские, которые обратились за помощью к спасателям для разбора завала.

Сотрудники спасотряда разобрали разбитые остатки рухнувшего перекрытия и передали скелетированные останки полицейским. Полиции предстоит выяснить личность умершего и обстоятельства произошедшего. — пояснили в пресс-центре спасателей.

Личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Днем ранее, 24 июня, в лесу на территории национального парка «Зюраткуль» также обнаружены человеческие скелетированные останки. Рядом была дорожная сумка и пакет медикаментов.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи назначили проведение судебно-медицинского исследования найденных останков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.