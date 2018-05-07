/ Останки южноуральского красноармейца с почестями предали земле в Орловской области

Волонтеры рассказали о гибели героя.

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В Орловской области с почестями похоронили героев Великой отечественной войны. Среди них оказался и южноуральский красноармеец. Его удалось идентифицировать по личной бляхе с именем. Поисковики показали место, где прошел последний бой и рассказали о гибели героев.

Здесь был найден Сорокин Иван Романович вместе с 17 боевыми товарищами. Они попали под плотный артиллерийский огонь скорее всего. Этот вывод мы делаем в связи с большим количеством осколочных повреждений. Большинство из них погибло от осколков. Они были найдены в их телах и повсюду рядом. Металлоискатель подсказывал, какой угол блиндажа нужно вскрыть. — рассказал сайту руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков.

Волонтеры-поисковики поделились кадрами с раскопок. Также в распоряжении сайта «Первый областной» есть видео торжественной церемонии прощания с бойцами.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении останков южноуральского красноармейца. Энтузиастам-поисковикам удалось вернуть имя герою Великой Отечественной войны. Останки Ивана Сорокина обнаружили в Болховском районе Орловской области. На месте линии обороны были обнаружены незахороненные останки нескольких десятков бойцов Красной армии. Установить личность одного из них удалось по сохранившимся именным медальоном и оружием.