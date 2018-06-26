/ Скелет человека придавило кровлей в Миассе

Спасатели раскрыли подробности произошедшего.

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Накануне миасские спасатели выезжали в заброшенные гаражи города. Там в вечернее время обнаружили тело давно погибшего человека. Скелет находился в одном из заброшенных гаражных боксов. Его придавило плитой и обрушившейся кровлей.

Мужчина собирал металл в гаражно-строительном кооперативе № 8. В одном из заброшенных разрушившихся гаражей он нашел под обломками старой кровли скелетированный труп. По прибытию сотрудники спасотряда убрали кровлю, разбили ее кувалдой, обеспечили доступ к погибшему сотрудникам полиции. — рассказал сайту «Первый областной» специалист по связям со СМИ Миасского отряда областной поисково-спасательной службы Дмитрий Головин.

Напомним, 25 июня полицейские Миасса обратились за помощью к спасателям. Потребовалось разобрать завалы в гаражах. Сейчас личность погибшего устанавливается.