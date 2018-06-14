/ Гроб на точеных ножках с останками крупного мужчины нашли в погребе Верхнерульского храма

На месте работают криминалисты и районная прокуратура.

Загадочную находку обнаружили в Верхнеуральском храме. Там наемные рабочие копали погреб под картофель и наткнулись на двухметровое захоронение. Высота кирпичной кладки составила 70 сантиметров, гробница была закрыта четырьмя каменными плитами, поверх которых слой кирпичной кладки. Никаких надписей и указателей рабочие не обнаружили. Когда захоронение вскрыли, то увидели добротный гроб с останками тела крупного мужчины.

Внутри каменного захоронения на точеных ножках стоял гроб. Его плохо сохранившаяся крышка была по периметру оббита бахромой. Гроб был достаточно крепок. На веревках его извлекли на поверхность и открыли крышку. В гробу оказался мужчина ростом под 1 метр 90 сантиметров без бороды, с рыжим цветом волос. На нем был черный костюм и обувь. — рассказывает сайту «Первый областной» редактор газеты «Красный уралец» Николай Батавин.

При выносе тела из гроба отпала нижняя доска и останки пришлось сложить в специальный мешок, который и оправили на медицинскую экспертизу.

Это не расстрелянный после революции настоятель храма Громогласов, не знатный купец, на чьи средства выстроен Никольский собор. Лицо, захороненное в храме в добротно выложенном склепе, имеет значимое отношение к церкви. — прокомментировал местный краевед Александр Вернигоров.

Сейчас найденное захоронение представляет собой историческую ценность. Путем спектрального анализа специалисты намерены определить период погребения. Возможно, что захоронение относится к дореволюционным временам. Эту версию предстоит проверить и следователям.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Настоятель храма Сергий Баклицкий сообщил о найденном захоронении епископу Инокентию. Владыка отслужил молебен в Свято-Никольском храме.