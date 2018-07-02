/ В Миассе готовятся к конкурсу на должность главы округа

Будут рассмотрены заявки 10 кандидатов в мэры.

Миасс скоро обретет нового главу. Уже в четверг конкурсная комиссия будет рассматривать документы кандидатов на должность мэра городского округа. Сейчас в силе остаются заявки от 10 человек, в том числе двух представителей «команды Дубровского» — Анатолия Лобко и Дмитрия Федечкина.

На этой неделе пройдет заседание конкурсной комиссии по выбору главы Миасского городского округа и сессия городского собрания. В Миассе нужна власть, которая будет формировать тренды развития и максимально использовать потенциал города. — высказал свое мнение Борис Дубровский.

Напомним, помимо исполняющего обязанность Григория Тонких свои кандидатуры представили два человека из команды губернатора. Кандидатами стали Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Также в списке Дмитрий Сундеев, Александр Иванов, Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Данила Михеев, Константин Башлыков и Валихан Тургумбаев.

Бывший глава городского округа Геннадий Васьков сейчас находится в СИЗО.