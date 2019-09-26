Труп возле школы в центре Челябинска обнаружили случайные прохожие

Криминалисты и полицейские на месте разбираются в произошедшем.

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В Челябинске, на улице Сони Кривой обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом сайту «Первый областной» сообщили очевидцы. По предварительным данным, мужчина гулял возле школы № 138, ему стало плохо и он упал на землю.

«Устанавливаются подробности произошедшего. Информация проверяется», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

На данный момент на месте происшествия работают криминалисты и полицейские.

По предварительным данным, он проходил мимо школы и ему стало плохо, он опустился на землю и умер.