Послушать
00:00
В Челябинске, на улице Сони Кривой обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом сайту «Первый областной» сообщили очевидцы. По предварительным данным, мужчина гулял возле школы № 138, ему стало плохо и он упал на землю.
«Устанавливаются подробности произошедшего. Информация проверяется», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.
На данный момент на месте происшествия работают криминалисты и полицейские.
По предварительным данным, он проходил мимо школы и ему стало плохо, он опустился на землю и умер.