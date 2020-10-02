Автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей угнали в Сатке

Накануне подозреваемый выпивал вместе с потерпевшей.

Послушать 00:00

Распитие спиртных напитков обернулось угоном дорогого автомобиля. В Сатке прямо из гаража угнали авто стоимостью 1,5 миллиона рублей.

В полицию обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением об угоне «Тойоты Рав-4». Происшествие случилось по улице Каслинская. Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что перед этим она распивала спиртное вместе с малознакомым мужчиной. А на утро — головная боль и пропажа машины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель, 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные и имущественные преступления. Подозреваемый пояснил, что после того, как владелица автомашины уснула, он взял ключи и уехал», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отделе дознания ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Угонщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. Справедливость восторжествовала: владелице вернули похищенную «Тойоту».

Полицейские напоминают, что употребление спиртных напитков в компании малознакомых людей грозит пропажей имущества и транспортных средств. Поэтому в целях сохранности своих вещей этого делать не стоит.