Тело убитой женщины 10 лет пролежало в погребе дома под Челябинском

Завершено расследование уголовного дела.

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В Челябинской области перед судом предстанет 54-летний местный житель, который вместе со знакомым до смерти забил свою сожительницу. Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.

Расправу над женщиной двое южноуральцев учинили в одном из частных домов Еманжелинска в 2009 году. Обвиняемый и его знакомый избили жертву, нанеся множество ударов по голове и туловищу. От полученных травм она скончалась.

«После совершения убийства спрятали труп в погребе летней кухни, где и были обнаружены скелетированные останки трупа в июне 2019 года новыми хозяевами дома», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Добавим, что второй мужчина скончался, поэтому уголовное преследование в отношении него завершено. Дело рассмотрит Челябинский областной суд.