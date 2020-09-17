Челябинские судмедэксперты дополнительно обследуют тело Максима Марцинкевича

Адвокат отца Тесака связывает это с резонансом дела.

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Судмедэксперты Челябинска проведут дополнительное обследование тела Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом «Тесак». Ранее, как пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката отца погибшего Алексея Михальчика, они планировали выдать его в ближайшее время. Защитник связывает это с общественным резонансом дела.



«Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней. Вероятно, это связано с общественным резонансом. Данная экспертиза пройдет не в рамках уголовного дела. Нам не сообщали, что оно возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим»,— пишут РИА Новости со ссылкой на Алексея Михальчика.

Ранее адвокат направил заявление на имя руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нём он попросил главу СК возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Родственники Максима Марцинкевича считают, что он не стал бы добровольно лишать себя жизни.

Тело Максима Марцинкевича было найдено в среду, 16 сентября, в камере СИЗО № 3 Челябинска. Рядом с трупом была обнаружена предсмертная записка. Предварительной причиной гибели Тесака называется добровольное сведение счётов с жизнью, однако с данной версией не согласны близкие погибшего. Они заявляют, что Максима Марцинкевича избивали и угрожали, склоняя таким образом к признанию вины по одному из дел.

Добавим, проверку по факту гибели Тесака проводят прокуратура и следственный комитет.