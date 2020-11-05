Права дольщиков восьми проблемных домов удовлетворят в Челябинской области

Речь идёт о недостроях «Уральской строительной компании», «Регионпроекта» и ЖК «Бриз».

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В Челябинской области удовлетворят права дольщиков восьми проблемных домов. Дольщики «Уральской строительной компании», это 124 человека, получат денежную компенсацию. Дом «Регионпроекта» на проспекте Славы, 14 в Копейске, в который вложились 150 человек, достроят. Кроме того, наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по шести домам ЖК «Бриз» в Челябинске.



«Тема восстановления прав граждан — участников долевого строительства — в постоянном фокусе внимания губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Совместная работа правительства региона и Фонда защиты прав дольщиков приносит положительные результаты»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отдельное внимание в правительстве региона уделили ЖК «Бриз». Четыре проблемные многоэтажки — две очереди дома № 4 и дома № 5 — будут достроены. Дольщики двух очередей дома № 9 получат денежную компенсацию. Таким образом более 500 дольщиков «Бриза» будут восстановлены в правах.