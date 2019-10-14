СК возбудил уголовное дело по факту пропажи девушки в Екатеринбурге

Ее автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске.

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Следственным комитетом Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи девушки в Екатеринбурге. 27-летняя Ксения Каторгина ушла из дома еще 10 октября. Она отправился на Уралмаш, чтобы показать свой автомобиль потенциальному покупателю, после чего ее никто не видел. Дома с бабушкой осталась ее маленькая дочь.

«По факту исчезновения женщины, которая продала свою автомашину и пропала без вести, органами Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса „убийство“. В рамках расследования сотрудниками Следственного комитета и полиции выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств исчезновения пропавшей», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Свердловской области.

Отметим, что 11 октября автомобиль Ксении был обнаружен у перекупщиков в Челябинске. Машину продавали несколько мужчин и женщина, похожая на пропавшую девушку, при себе у них были все необходимые документы.

Позже в проданном автомобиле были обнаружены следы крови, которые пытались замыть.

Поиски Ксении Каторгиной продолжаются. Если у вас есть информация о том, где она находится, сообщите ее в следственный отдел города Березовский по телефону: 8(34369)4-96-0, либо по телефону отдела уголовного розыска полиции: 8-950-202-24-92.