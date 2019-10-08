Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Госинспекции труда по Челябинской области

Они подозреваются в получении взяток.

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Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Госинспекции труда. Подозревается, что они получали взятки. Также были возбуждены уголовные дела в отношении представителей коммерческих организаций, подозреваемых в даче взятки.

«По версии следствия, с 2013 по 2018 года сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области из корыстной заинтересованности лично получили взятки в виде денег (в сумме более 1 миллиона рублей) за совершение в пользу взяткодателей и представляемых ими организаций действий, связанных с понуждением руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской области к заключению договоров на обучение и очередную проверку знаний», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Подозреваемые были задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.