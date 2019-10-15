Пожизненный срок грозит убийцам Ксении Каторгиной из Екатеринбурга

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по особо важным делам.

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Троих уроженцев Челябинской области задержали по подозрению в убийстве Ксении Каторгиной, жительницы Екатеринбурга, которая пропала 10 октября. Девушка после работы поехала показать свой автомобиль «Ауди Ку5» потенциальному покупателю в Орджоникидзевский район.

«По данным следствия, вечером 10 октября 2019 года она уехала с работы, расположенной в Берёзовском городском округе, на своей автомашине „АУДИ“, намеревалась приехать в Орджоникидзевский район города Екатеринбурга для того, чтобы продать указанный автомобиль. После этого о её местонахождении ничего не было известно», — сообщили в следственном комитете по Свердловской области.

Полиция и следственный комитет сплотились в поисках девушки, во внимание в первую очередь был принят внезапный характер ее исчезновения. К поискам подключились волонтеры и родные Ксении, но они не приносили результатов.

«По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На след преступников правоохранительные органы вышли после того, как обнаружили автомобиль Ксении Каторгиной у перекупщика машин в Челябинске. Первого подозреваемого задержали 14 октября в Копейски, в этот момент он ехал в такси.

«Ещё двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время они дают признательные показания. Предварительный мотив преступления — корысть с целью завладения транспортным средством», — добавил Валерий Горелых.

Подельниками задержанного, мужчины 1977 года, стали 30-летняя женщина и 29-летний мужчина. После убийство троица решила избавиться от тела и сбросила его в канализационный колодец в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

«Назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе, по установлению давности и точной причины смерти умершей. Следственные действия по обнаружению и фиксации следов преступления проводятся следователями-криминалистами областного СКР и отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) ГУК СК России с применением современной криминалистической техники», — сообщают в СК по Свердловской области.

Уже совсем скоро всем троим будет предъявлено обвинение за групповое убийство и разбой. Максимальное наказание, которое можно получить за наиболее тяжкое из всех преступлений, которые они совершили, — пожизненный срок в колонии.

«В связи с необходимостью производства в кратчайшие сроки значительного объёма следственных действий, по поручению руководства следственного управления СКР по Свердловской области, дальнейшее расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел», — сообщает Следственный комитет Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области также сообщили, что один из задержанных уже привлекался к ответственности за разбой. Он вышел из тюрьмы в феврале 2017 года.

«Все фигуранты громкого дела содержатся под стражей и проверяются на причастность к иным ранее совершённым преступлениям. Ауди Q5 и её молодая и красивая хозяйка отныне им будут приходить в кошмарных снах. Неотвратимости наказания им не избежать», — отметил полковник Горелых.

Следственные органы Свердловской области выразили огромную благодарность волонтерам, которые не остались в стороне и сутками напролет принимали участие в поисках пропавшей екатеринбургской красавицы.

У Ск есть оперативная информация, что изображенная на фотографиях троица может быть причастна и к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от их действий или знаком с теми, кто стал их жертвой, просят сообщить всю имеющуюся информацию по следующим телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению Следственного комитета по Свердловской области), 8(343)358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД РФ по Свердловской области), или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.