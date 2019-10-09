Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Миасса

Его обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Миасского городского округа Геннадия Васькова — завершено. Ранее Следственные органы СК РФ по Челябинской области предъявили ему обвинение в совершении преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на получение взятки в крупном размере».

«По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, зная о непригодности здания для целевого использования под размещение детского сада и завышенной стоимости, предложил группе местных жителей передать ему 1 миллион рублей за обеспечение заключения муниципального контракта по приобретению данного задания за счет бюджетных средств», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

После того, как здание было выкуплено, Геннадием Васьковым было подписано разрешение на его реконструкцию, а после, на ввод в эксплуатацию. Бывший глава округа был осведомлен о том, что здание, отданное для детского сада, не соответствует нормам и требованиям.

Когда муниципального контракт был заключен, группой местных жителей было похищено более 24 миллионов рублей. Вскоре они были задержаны правоохранителями.

Уголовные дела в отношении лиц, похитивших средства из бюджета, были направлены для рассмотрения в суд.

После того, как следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело в отношении бывшего главы Миасского городского округа, также было направлено в суд для рассмотрения.