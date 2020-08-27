Пожарные эвакуируют жителей высотки в Челябинске

Посреди здания загорелся балкон.

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Прямо сейчас в Челябинске спасатели эвакуирую жителей дома № 4 по улице Винницкая. На 6 этаже высотки загорелся балкон. Вызов поступил в 15:45, уже через 5 минут пожарные были на месте.

«Проводится эвакуация жильцов с вышележащих этажей. Из пожара был спасен 1 человек - инвалид. Семь человек вышли сами, двое из них - дети. Ранг сложности пожара – «1 Бис». Распространение огня было остановлено в 16:12, через 3 минуты открытое горение было ликвидировано», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По состоянию на 16:15 было ликвидировано открытое горение. Сотрудники МЧС готовятся к проливке конструкций. В настоящее время причина произошедшего не установлена. Пожарные спасают людей и ликвидируют возгорание. К счастью, на месте никто не пострадал.