/ СК: Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа

Окончательная версия будет выдвинута после комплекса следственных действий и тщательного анализа доказательств.

Приоритетной версией причины трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа. Об этом заявляет официальный представитель Следственный комитет России Светлана Петренко.

С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено. — отмечает Светлана Петренко.

Отметим, расследование уголовного дела по факту гибели людей 31 декабря 2018 года в Магнитогорске все еще продолжается. Окончательная версия причины взрыва будет выдвинута после того, как пройдет комплекс следственных действий и тщательный анализ доказательств. На данный момент ведутся судебно-медицинская, взрывотехническая, пожарно-техническая и другие экспертизы.

Добавим, СК России призывает не доверять сообщениям организаций, которые берут на себя ответственность за все масштабные происшествия в мире.