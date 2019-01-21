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/ Магнитогорскую больницу проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Магнитогорскую больницу проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва

Проверкой письма занимаются сотрудники регионального ФСБ.
сегодня в 12:09
  |  Происшествия

Сообщение о возможных взрывах на территории Магнитогорска поступило сегодня, 21 января, на электронную почту первой городской больницы Магнитогорска. Сайту «Первый областной» в региональном ФСБ подтвердили информацию. Сейчас представители ведомства проводят проверку.

Сообщение поступило напрямую в больницу. Сейчас всеми службами информация проверяется по ранее отработанному алгоритму. — прокомментировали в региональном УФСБ.

В администрации Магнитогорска прокомментировали ситуацию. Жителей города призвали не поддаваться на провокации, а также заверили, что все городские службы оперативно реагируют и проверяют каждое сообщение.

В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать.— говорится в сообщении администрации города.

На данный момент силовики проверяют медицинское учреждение на предмет нахождения взрывного устройства.

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