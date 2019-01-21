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/ О расселении дома и материальных выплатах пострадавшим магнитогорцам рассказал Борис Дубровский

О расселении дома и материальных выплатах пострадавшим магнитогорцам рассказал Борис Дубровский

Продолжаются материальные выплаты, уже разработан план постепенного расселения.
сегодня в 15:31
  |  Общество

Жители дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске продолжают получать помощь. На данный момент все еще ведутся материальные выплаты из регионального и федерального бюджетов.

На сегодняшний день из федеральных сумм людям выплачено свыше 51 миллиона рублей, из областного — более 62 миллионов рублей. Всего выданы выплаты более 500 получателям, и этот процесс продолжается. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, помощь пострадавшим на сумму более 66 миллионов рублей оказал Благотворительный Фонд «Металлург» от ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Материальную помощь пострадавшим оказывают и за счет средств, собранных на благотворительный счет организации «КредитУралБанк». Сумма сбора составляет 54 миллиона 275 тысяч 783 рубля, уже выплачено 6 миллионов 667 тысяч 400 рублей.

Добавим, сейчас ведется активная работа по расселению жителей дома № 164.

Владимир Владимирович Путин дал поручение расселить пострадавший дом и обеспечить жильем всех его жильцов. Такой вариант мы рассматривали, и уже сейчас выполняем поручение главы государства. На сегодняшний день уже три семьи приобрели новое жилье. На первом этапе, как и планировалось, жилье получат жители 7 и 8 подъездов. Расселение будет происходить в несколько этапов. Все решения будут приниматься только на основе мнения людей. — подчеркнул глава региона.

Для выполнения этой задачи создана рабочая группа с участием руководителей областного правительства, регионального министерства социальных отношений и Минстроя, администрации города Магнитогорска, ММК, самих жильцов.

На данный момент все дети семей, переселенных из дома № 164, посещают общеобразовательные учреждения. При возникновении потребности им будет оказана помощь при переходе в другое учреждение в связи со сменой места жительства.

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