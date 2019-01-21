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/ На две половины разделили пострадавшую при взрыве многоэтажку в Магнитогорске

На две половины разделили пострадавшую при взрыве многоэтажку в Магнитогорске

Стену дома, в котором произошел взрыв, демонтировали.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Вчера, 20 января, состоялся плановый демонтаж стены дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске. Работы прошли успешно, теперь дом разделен на две половины. Жители города были обеспокоены громким шумом. Как уверяет эксперт, работы проходили в допустимых значениях.

Технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не было. — сообщил генеральный директор АО «Р.В.С» Юрий Овчаров для РИА Новости.

Отметим, что соседние подъезды не получили повреждений. Их жители расселены на время проведения демонтажных работ.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством на прошлой неделе принял решение о полном расселении дома № 164.

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