/ Большинство челябинцев считают идеальной семью с двумя детьми

Чайлдфри-горожан оказалось меньше всего.

В канун Дня защиты детей социологи узнали мнение горожан об идеальной семье. По результатам опроса стало понятно, что большинство челябинцев являются приверженцами традиционных ценностей и хотят видеть рядом с родителями двоих детей. 28% респондентов считают идеалом троих детей в семье. Только меньше 1% опрошенных признались, что совсем не хотят иметь детей.

Самым распространенным ответом на вопрос стало «два ребенка». Так ответили 55,3% респондентов, чаще остальных — респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, по роду занятий — наемные работники. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Отметим, что на репродуктивные установки влияет ряд факторов: экономическая и политическая ситуация, внешние и внутренние обстоятельства в окружении будущих родителей.