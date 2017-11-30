/ Следователи проверяют обстоятельства взрыва на заводе в Магнитогорске

Авария могла произойти при перекачке газа из одной цистерны в другую.

Накануне вечером, 29 ноября, в Ленинском районе Магнитогорска произошла авария на территории промышленного предприятия. В результате взрыва обрушилась часть стены комплекса. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, при перекачке газа из одной цистерны в другую произошла утечка, в результате которой цистерну сорвало с мест крепления. Сотрудники предприятия при нештатной ситуации не пострадали. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.