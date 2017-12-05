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/ Проезжую часть в Челябинске перекроют на зиму из-за ледового городка

Проезжую часть в Челябинске перекроют на зиму из-за ледового городка

Ожидается, что конструкция простоит до конца февраля.
сегодня в 12:29
  |  Общество

Подготовка города к Новому году создаст проблемы для челябинских автомобилистов. Им закроют движение по одной улице на всю зиму. Причина — строительство, а затем и эксплуатация ледового городка. Ожидается, что конструкция будет стоять до конца февраля, как и в прошлом году.

Для строительства и эксплуатации ледового городка до 28 февраля 2018 года будет закрыто движение транспорта по улице Жукова на участке между четной и нечетной стороной улицы Богдана Хмельницкого. — рассказали сайту «Первый областной» в челябинской администрации.

Напомним, главный ледовый городок традиционно возведут в центре Челябинска. Площадь Революции уже огородили, начались работы по установке деревянных оснований. Посвятят его Чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который Челябинск примет весной будущего года. На него планируют потратить 7,8 миллиона рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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