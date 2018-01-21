/ В Кыштыме от взрыва газа обрушился дом

Под завалами оказался хозяин.

В Кыштыме взрыв бытового газа обрушил строящийся дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина 1984 года рождения получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали.

Прибывшие в частный сектор пожарные и спасатели при помощи специального инструмента оперативно вызволили пострадавшего. Мужчина направлен на осмотр в центральную больницу города Кыштыма. Данное происшествие не повлияло на газоснабжение населения других потребителей. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются. Сотрудники МЧС напоминают, что это не первый случай взрыва бытового газа и призывают к внимательности и осторожности при обращении с газовым оборудованием, причем как в автомобилях, так и в своих домах.