/ СК заинтересовался разрушенным взрывом газа домом в Кыштыме

Доследственная проверка позволит установить причины ЧП.

Следственный комитет начал проверку по факту получения травм местным жителем при возгорании газового оборудования в Кыштыме Челябинской области. 34-летнего мужчину извлекли из-под завалов разрушенного здания и госпитализировали. Причины произошедшего пока не установлены.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина получил травмы при возгорании газового оборудования, установленного в его доме, расположенном на улице Малой Тюменской. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Кыштымские спасатели предоставили в распоряжение редакции сайта «Первый областной» видео с места происшествия.



Напомним, 21 января в Кыштыме взрыв бытового газа обрушил дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали, за его состоянием следят медики. Жители других домов не пострадали от произошедшего, у них газоснабжение не нарушилось.

